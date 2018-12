Başkan Çınar'dan, Sütlüce Mahallesi'ne ziyaret 

YEŞİLYUDT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sütlüce Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahallelilerle bir araya geldi.

Yeşilyurt'un tüm mahallelerine yönelik ziyaretler düzenleyerek vatandaşların taleplerini yerine öğrenmeye devam eden Başkan Çınar, mesaisine Sütlüce mahallesinde başladı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte gittiği Sütlüce mahallesinde vatandaşlarla birlikte sabah namazını kılan Çınar, daha sonra cadde ve sokakları gezerek işyerini açan esnaflarla, mesaisine giden vatandaşlarla, okula giden öğrencilerle selamlaştı. Çınar'ı sabahın erken saatlerinde karşılarında görünce bir anlık şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yerel yöneticilerin zaman mefhumu tanımadan günün her saatinde halkın içerisinde olmalarının önemli olduğunu ifade ederek, Başkan Çınar'ın bu yaklaşımıyla tebrik etti. Mahalle sakinleriyle Muhtar Mustafa Çetin'in evinde keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çınar, "Hemşerilerimizle günün her saatinde bir araya gelmek, hemhal olmak, dertleşmek hizmet aşkımızı artırmaktadır. Vatandaşlarımızın duası, güler yüzü ve tebessümüyle mesaimize başlamak çalışma tempomuzu artırmaktadır. Bizler her yeni güne büyük bir umut, heyecan ve hizmet sevdasıyla başlıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasından adım attığımızda ve onların mutlu olduğunu gördüğümüzde bizler de daha enerjik oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Çınar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden mahalleliler, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

