Başkan Çınar'dan Rektör Karabulut'a ziyaret

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde verecekleri destekler için teşekkür ederek, "Çünkü bilim artık teknoloji ile buluştuğu anda ürettiği ürünlerle gelişecek. Bundan sonraki süreçte gerek kampüsümüzün kurulma sürecinde gerekse de yeni fakültelerimizin kurulma sürecinde bir yoğunluğumuz olacak. Bu süreçte öğrencilerimizin en iyi şekilde motive edilmesi konusunda, 'Malatya'da öğrenciyiz, ama şu şu imkanlarımız var' diyebileceği bir üniversiteyi Malatya'ya kazandırmak istiyoruz. Bizler üniversite olarak öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz, yerel yönetimlerimizden de destek göreceğimizi ümit ediyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, İnönü Üniversitesi'nden sonra ikinci bir devlet üniversitesi olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kuruluşu kent için büyük bir şans olduğunu kaydederek, "İkinci bir devlet üniversitesi Malatya'nın gelişimine çok büyük bar katkı sunacağı aşikâr. Özelikle alanında tecrübeli, sosyal ve siyasal anlamda da ciddi bir çevresi olan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un rektör olarak atanması da bizim için gurur verici bir durum. Malatya olarak bir bütünüz. Malatya için kim bir çalışma yaparsa biz yerel yönetim olarak her hayırlı işin yanındayız. Bunu taahhüt ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi için yapabileceğimiz ne varsa üniversitemiz ve rektörümüzün yanındayız. Çünkü amaç şehri geliştirmek ve kalkındırmak" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, ziyaretin anısına Rektör Prof. Dr. Karabulut'a fincan takımı hediye etti.

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