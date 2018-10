Başkan Çınar'dan, Hidayet nineye ziyaret

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Baştacı' projesi kapsamında Kiltepe mahallesinde ikâmet eden 81 yaşındaki Hidayet Ciran'ı ziyaret etti.

Her yıl 1 Ekim'de Dünya Yaşlılar Günü'nün kutlandığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşlıların Türk ve İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımızı el üstünde tutmalı, saygı ve sevgimizi eksik etmemeliyiz. Değerlerimize sahip çıkıp büyüklerimizin birikimlerinden yararlanırsak geleceğimizi sağlam temellerde inşa ederiz. Büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti yakalamış toplumlar olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşlılarımıza sahip çıkıp, koruyup, kollamalıyız. Tecrübeleri ve birikimleriyle toplumda her zaman örnek olan büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşamalarını sağlamak bizim asli görevimizdir. Deneyim ve tecrübelerinden her daim yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir" dedi.

Başkan Çınar, ziyaretin sonunda Hidayet Ciran'a çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

FOTOĞRAFLI

