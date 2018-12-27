Başkan Çınar, Cem Evi inşaatını inceledi 

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Örnekköy'de yapımı devam eden Cem Evi'nin inşaatını inceledi.

Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle inşaatı devam eden Cumhuriyet Örnekköy'de ki Cem Evi’nin inşaatını CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Mehmet Önder Öztürkoğlu ile birlikte inceleyerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Cem Evi'ni mahalle halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak farklı ve ayrıcalıklı yaşam koşullarının ilçemizdeki tüm yerleşim alanlarında hissedilmesi adına halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizin esas gayesi; hemşerilerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesidir. Bu kapsamda Cumhuriyet Örnekköy'de yapımı tüm hızıyla devam eden Cem Evi'nin hayata geçmesi noktasında tüm desteğimizi veriyoruz. Belediyemiz tarafından yer tahsisi yapıldıktan sonra başlayan inşaat çalışmalarını ilk günden beri yakından takip ediyoruz. Çok amaçlı salonları ve hizmet alanlarıyla modern bir Cem Evi'ni mahalle sakinlerimizin hizmetine açacağız, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra Cumhuriyet İlkokulumuzun bahçesindeki alanı kilit parke taşı ile döşeyip, çevre düzenlemesini yaparak öğrencilerimizin rahat ve nezih bir ortamda eğitim almalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

Cumhuriyet İlkokulunun çevre düzenlemesi başta olmak üzere diğer yapılan hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler alan Çınar, öğretmenler tarafından kapıda karşılandıktan sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Meclis Üyesi Önder Öztürkoğlu'da, Cem Evi ile Cumhuriyet İlkokulunun eksikliklerinin giderilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürler etti. Vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerde, mahalle yapılan hizmetlerden dolayı yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çınar'a teşekkür ettiler.

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