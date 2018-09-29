Başkan Çiftçi’den sükunet çağrısı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, provokasyonlara karşı Şanlıurfalıları uyararak, "Suriyeli kardeşimiz de olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olsa, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kardeşi de olsa hukuk neyi emrediyorsa o yapılacak. Provokasyon yapacak herkes de cezasını almalıdır. Ve biz iradeyi bu yönde belirliyoruz. Herkesi sükunete davet ediyorum" dedi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çifti, İsot Festivali ile ilgili olarak düzenlenen toplantıda son günlerde yaşanan olaylara değinerek, önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşları provokasyonlara karşı uyardı.Toplumu sükunete davet ettiklerini ifade eden Çiftçi, "Toplumu kesinlikle sükunete davet ediyoruz. Bu şehre kavganın gürültünün hiç yakışmadığını, hiç yeri olmaması gerektiğine inanıyorum. Türkiye'miz bir hukuk devletidir. Kim suç işlemeye yeltenirse kesinlikle hukuku karşısında bulacak ve hukuksal anlamda anayasada yetkisini alan tüm kurumlar üzerine düşen görevi yapacaklardır. Kamu güvenliğini hangi kurumlar sağlayacak çok net kanunlarda bellidir. Kamu güvenliğini sarsacak hiçbir sebep olamaz. Öncelikle kamu güvenliği, kamu güvenliği olmazsa hiçbirimiz Şanlıurfa'yı ileri taşıyamayız" sözlerine yer verdi.

Kentte 700 bin Suriyelinin yaşadığını hatırlatan Çiftçi, hukuk neyi emrediyorsa onun yapılacağını belirterek, "Şanlıurfa 700 bin Suriyeli kardeşimizi bağrına basan bir şehir. Kardeşlerimiz savaş ortamından gelmişler. Biz aynı coğrafyanın insanlarıyız. Aynı kültürün yetiştirmiş olduğu insanlarız. Ama bu Suriyeli kardeşimiz de olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olsa, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kardeşi de olsa hukuk neyi emrediyorsa o yapılacak. Aksi birşey ortaya çıkarılamaz. Ama insani olarak da görevimizi yapacağız. Ama hukuk da bu memlekette işleyecek diyorum" ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYON SUÇTUR!'

Provokasyonun suç olduğunu, yapan herkesin cezasını alması gerektiğini aktaran Çiftçi, "Provokasyon faaliyeti de hukukumuzda suçtur. Onlar için de hukuk gereğini yapmak durumundadır. Münferit hadiseler yaşanır, hiç kimsenin gücü bunu kullanıp şehrin imajını sarsmaya yetmez. Şehir olarak dikkat edeceğiz.Provokasyon yapacak herkes de cezasını almalıdır. Ve biz iradeyi bu yönde belirliyoruz. Herkesi sükunete davet ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.

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