Başkan Çiftçi, seçimi değerlendirdi

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 24 Haziran seçimlerle ilgili değerlendirme yaptı. Başkan Çiftçi Şanlıurfa'nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy oranı aldığının altını çizerek "Halkımız kendi evi olan AK Parti'ye 24 Haziran seçimlerinde de destek çıkmıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın toplantısı düzenleyerek 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi. Meclis üyeleri ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Çiftçi, seçimlerdeki desteklerinden dolayı tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti. Başkan Çiftçi, "24 Haziran gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve genel seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekleştirilen seçimler selametli ve huzur içerisinde geçti. Halkımız gidip sandıkta kendi hür iradesiyle çok güzel bir seçim günü yaşadı. Bu açıdan bize bu huzur çerçevesindeki seçimi yaşatan başta güvenlik anlamında Sayın Valimize ve kolluk kuvvetleri anlamında İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlarımız ve personellerimize de teşekkür ediyorum. Seçim süresince AK Parti Kadroları olarak iyi bir kampanya yürüterek iyi bir performans sergiledik. Özellikle yerel yönetimler AK Parti çatısı altında müthiş bir performans sergilediler. Parti kademelerindeki tüm arkadaşlarımıza ve emek veren herkese de teşekkür ediyorum.

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