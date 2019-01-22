Başkan Çiftçi, Rektör Çelik’i ziyaret etti

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’yla birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akif Altay’ı ziyaret etti.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’e makamında hayırlısı olusun dileklerinde bulunan Başkan Çiftçi ile Emniyet Müdürü Tipioğlu, daha sonra Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay’ı ziyaret etti. Başhekim Altay'ın Şanlıurfa’da başarılı bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Çiftçi, "Başhekimimizi çok başarılı bir hekimdir. Şanlıurfa kendi çalışanını, değerini takdir etmek durumundadır. Başhekimimizin çok başarılı çalışmaları var ve hastanemiz bölgeye hitap etmeye başladı. Yardımlaşma, işbirliği, fikir birliği açısından her şekliyle yardımcı olmamız gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hastanemizin ve doktorlarımızın her zaman yanındayız.Başhekimimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Nihat Çiftçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Akif Altay ise "Başkan Nihat Çiftçi ile çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hem şehrimizdeki hem de bölgemizdeki hastalarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde kurumlarla olan ilişkilerimiz çok önemli. Büyükşehir Belediyesi de bize çok destek sağladı" şeklinde konuştu.

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