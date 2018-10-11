Başkan Çiftçi: Kaşmer meselesinde ben çok kırıldım

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kaşmer Dağı'nın imar planına dahil edilmesi üzerine artan tepkilere kırıldığını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gazeteciler ile bir araya gelerek kamuoyunda tepkilere yol açan 'Kaşmer' olarak lanse edilen Aşık-Öğütçü Kentsel Gelişim Alanı ile ilgili tüm detayları açıkladı. 7'nci sınıf tarım arazisi ve yüzde 96'sı kamu malı olan bölge ile ilgili tüm eleştirilere cevap veren Başkan Nihat Çiftçi, "Bu proje Şanlıurfa'nın geleceği için son derece önemlidir" diye konuştu. "Ben parayı bilmiyorum, bende Şanlıurfa sevdası var" diyerek kendisine yönelik iddiaları sert bir dille eleştiren Çiftçi, kırgın olduğunu vurguladı. Kaşmer Dağı'nın imara açılmasıyla ilgili yanlış algılar oluştuğunu söyleyen Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisimizin bu ay içinde almış olduğu Aşık-Öğütçü'nün imar planlamasına ilişkin karar bir takım tartışmalar, yorumlar, fikirler kamuoyu önünde tartışılıyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, tartışmanın yapılmasında, fikirlerin belirtilmesinde Şanlıurfa Büyükşehir Meclis Üyesi ve Büyükşehir Başkanlığı olarak mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Süreçle ilgili bir yanlış değerlendirme var, içerikle ilgili yanlış bilgiler var, algı yanlış yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

'Uydu Kent' planlamasının askıya çıkarıldığını ifade eden Çiftçi, "Ekim ayında grup kararıyla ve meclisteki tüm siyasi patilerin ortak kararı, oybirliği ile onay aldık. Bir plan onay aldıktan sonra bitmiş değildir, yürürlüğe girmiş değildir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlar, sivil tolum kuruluşları, basınımızın, halkımızın çalışmayı askıda görebilmesi için çalışma meclis tarafından onaylanmıştır. Yani askıya çıkarma kararı var. Askıda yapılabilecek tüm ilaveler, görüşler, fikirler tekrar meclisimizin önüne gelip, komisyona havale edilip, çalışılıp, görüş rapor haline getirilip, meclise tekrar gelir ve meclis karara bağlar. Ya evet itirazınız doğru der, kabul eder. Ya da itiraz şu gerekçeden dolayı doğru değil der, tekrar karara bağlar. Bu karar tekrar ilan edilir, duyulur" sözlerini kullandı.

Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sosyal medyadan yaptığı eleştirilere cevap veren Çiftçi, "İbrahim ağabeyin yorumu var. Urfa'ya hizmet etmiş, Urfa'yı duyurmuş. İbrahim ağabey doğru söylüyor. Ama bir eksiği var. Diyor ki , 'Dağ eteğinde ben yer aldım, niye geliştirmiyorsun?' Oranın Kaşmer olduğunu da yeni öğrendik, meğerse Kaşmermiş. Çok doğru konuşuyor, duygusal, içten, sanatçımız, baş tacımız. İbrahim ağabeye sesleniyorum. Urfa'ya gel, Urfa eski Urfa değil. Şehre gelemediğin için buradaki bir arkadaş tarafından yanıltıldın, onu da biliyorum. Ama gel, gör. 4-5 yıldır gelmiyorsun, o kadar çalıştık ki Urfa eski Urfa değil" sözlerini kullandı.

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