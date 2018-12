Başkan Çiftçi'den yılsonu değerlendirmesi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında görevde bulunduğu süre içersinde yaptığı çalışmalardan dolayı çok eleştirildiğini, bunun için çok algı operasyonları yapıldığına dikkat çekerek, “Beni 2014 yılında Şanlıurfa ve meclisi beni seçmiştir. Seçilmişler tarafından seçildim. Partim tarafından, genel başkan tarafından aday gösterildim doğru. Ama sonuçta meclisimizin üyelerinin takdiriyle seçildim. Birde Karaköprü'de seçim yaşamış bir kardeşinizim, uzaydan gelmedim"dedi.

30 Mart seçimlerinde partisinin aday göstermediği Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, görevde bulunduğu süreç ile yıl sonu değerlendirmesi toplantısı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen toplantıda söz alan Başkan Çiftçi, partisinin adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte seçim çalışmalarını yürüteceklerini ve "tatil etmiyoruz" ifadesini kullanarak genel merkez nezdinde kendisine tebliğ edilecek yeni görevlere hazır olduğunu söyledi.Görev süresinin sona ermesinin ardından kendisine yönelik yapıldığını ileri sürdüğü algı operasyonlarını yapanlara karşı algı operasyonu yapacağını söyleyen Çiftçi, “Şehri kavga, gürültüye götürmedim, 3 ay daha götürmem. Benden sonrası Allah kerim, bilemem” dedi.

Sık sık konuşmasında kendisine ve çalışmalarına yönelik bir algı operasyonu yapıldığını kaydeden Çiftçi, 31 Mart sürecinden sonra kendisinin de algı yapacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Hayatı tatil etmiyoruz, bunu belirteyim. Yeni görevler noktasında hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Görevlerimden bir tanesi de ayın 31'inden sonra algı operasyonu yapanlar algı operasyonu yapmak olacaktır. Bunu da bir kamu görevi olarak kabul edeceğim. Çünkü hepsini biliyorum, şehri ezberlemiş durumdayım. Buna da cesaretim var. Bunu niye yapıyorsunuz? Ne eline geçecek. Ya trambüs projesi başarısız olsa senin eline ne geçecek, çevik kuvvet gecikse senin eline ne geçecek. Trambüs bir devlet projesidir, herkes sahip çıksın. Sadece Nihat Çiftçi'nin projesi değil. Herkes sahip çıksın. Benim dönemim yapılanlarla eleştirildi, hiçbir zaman yapılmayanlarla eleştirilmedi. Bu önemli değil önemli olan pozitif düşünebilmek. Her zaman çok hızlı hareket edebilmek. Siz 5 katlı bir binayı 5 ayda yapamazsınız. Mecburen 1 buçuk yılda yaparsınız. Bunun tasarımı, bekleme süresi var. Bir hata olsa ben söylerim bu sebepten dolayı proje durdu. O kadar proje yürütüyoruz, hatamızda olabilir."

Karakoyun Köprülü Kavşağı'nın Büyükşehir Belediyesi'nin değil Karayollarının projesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Biz kendimizi devletten, hükümetten farklı görmüyoruz. Karakoyun Büyükşehir'in değil Karayollarının projesi ama benim Urfama yapıldığı için ben bu riski alıyorum, kabul ediyorum, takip ediyorum. Alt yapısını kurum olarak takip ediyoruz. Üzerimde kalacaksa kalsın. O zaman övünç kaynağını da ben isteyeyim madem bu kadar algıya maruz buldunuz. Bu kadar güzel proje içinde isterim ki belediyemizin emeği çok oldu diye teşekkür isterim. Bizim sorunumuz olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermek, olmuş bir şeyi olmamış gibi göstermek. Yani hak yemek, yani algı oluşturmak. Bu bizi geliştiremez, bu bizi geriye götürür" sözlerine yer verdi.

'UZAYDAN GELMEDİM!'

Karaköprü Belediye Başkanlığından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına atanmasıyla ilgili konuşan Çiftçi, "Beni 2014'de Şanlıurfa bir meclis seçmiştir, mecliste beni seçmiştir. Seçilmişler tarafından seçildim. Partim tarafından, genel başkan tarafından aday gösterildim doğru. Ama sonuçta meclisimizin üyelerinin takdiriyle seçildim. Birde Karaköprü'de seçim yaşamış bir kardeşinizim, uzaydan gelmedim" diye konuştu.

'ÖDÜLLERİMİ PARAYLA ALMADIM"

Görevi süresince aldığı ödüllere dair konuşan Çiftçi, "Aldığım ödüllerin hiçbirini parayla almadım, haberiniz olsun. Hiçbirinden haberimiz yoktu, davet edildik. Ve gerçekten hakkımızla, alnımızın teriyle aldık. 3 yıla sığdırılmış olan bu rakamlar her anlamda başarıyı getirir, olması gerekende bu" dedi.

Daha önceki toplantılarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini belirten Çiftçi, sorulan soru üzerine, "Görev noktasında bundan sonra bu kadar bilgi birikimini kalkıp da dört duvar arasına çekilecek derecede şey yapmam. Şanlıurfa'nın yararına, faydalı konularda muhakkak görev alacağım. Hayatı tatil etmiyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerine devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Kurum olarak tüm projelerimiz sağlıklı bir şekilde işliyor. Açık söyleyeyim; bir projemizde duraksama veya erteleme olsa bunu kamuoyuyla paylaşırım. Sebebini açıkça söylerim. Tüm bu çerçevede bize her zaman destek veren tüm Şanlıurfa halkına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi de Şanlıurfa halkı hizmetlerin en güzeline layıktır" diye konuştu.

