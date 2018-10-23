Başkan Çiftçi'den kavşak eleştirilerine tepki

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi, sosyal medya hesapları üzerinden 'Kavşağın kolon tabliyeleri arasında boşluklar var. Kavşak hatalı' şeklindeki mesnetsiz iddiaları yanıtladı. Başkan Çiftçi, "Alt germe sistemi ile yapılan kavşağımız bir mühendislik olayıdır. İddialara karşı hukukçularımız harekete geçecektir Herkes haddini bilsin." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü'nün iki yakısını birbirine bağlayacak olan 3 katlı Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağına giderek çalışmaları inceledi. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, kavşağın GAP bulvarı kısmının 3 gün sonra trafiğe açılacağını söyledi. Çalışmaları değerlendiren Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa'mız için en önemli projeler arasında yer alan Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı'mızda çalışmalar devam ediyor. Çünkü Karaköprü ilçemizin 35 metrelik çevre yolunu aks olarak birbirine bağlayan bir köprülü kavşak. Aynı şekilde GAP Bulvarına transit bir geçiş sunuyor. Ve üzerindeki döner kavşakla trafiği her yöne dağıtıyor. Artık Narlıdere Köprülü Kavşağımızın sonuna geldik. GAP bulvarını 3 gün sonra trafiğe açıyoruz. Üzerindeki döner kavşak ve alt germeli viyadük sistemi de önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak" dedi.

Köprülü kavşakla ilgili sosyal medya hesaplarından ve bazı bazın yayın organlarında ortaya atılan iddialara sert bir dille eleştiren Başkan Çiftçi, şunları söyledi: "Son günlerde basında ve sosyal medyada projeye gölge düşürmek isteyen konuları görüyorum. Şunu söylemek istiyorum; bir kere bu mühendislik olayıdır. Alt germe sistemi ile ilk kez yapılan köprülü kavşak Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Şanlıurfa'da gerçekleşti. Arkadaşlarımız hem konuya hakim hem de sistemi çözen bir ekiptir. Sistem, alt noktalarda esneme payını içeren bir sistem. Eğer bilgi almak istiyorlarsa Fen İşleri Daire Başkanlığımıza Yapı Kontrol Şube Müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Ama gelip bir kaç fotoğraf çekmek sureti ile yapmış olduğumuz hizmetin heba edilmesini kimseye müsaade etmeyiz. Herkes haddini bilsin. Artık Şanlıurfa'da bu noktada çok ileriye gidiliyor. Bir yanlış algı ile bu kadar insanı yanıltmaya kimsenin hakkı yok. İnsanlarımızı yalan bilgiye sevk etmekten dolayı hukukçular da harekete geçecek. Kesinlikle izin vermiyorum. Kimse bu emeği çalamaz, bu kadro çalışıyor. Beğenmeyebilirsiniz ama iftiraya izin veremeyiz. Üzerimizdeki bu algı operasyonuna halkımız izin vermeyecek. Şanlıurfalı halkımız kendisi için yapılan bu hizmetlere sahip çıkacaklar. Bu eserler de geçmişe gidecek. Tarih bu kadroyu altın harflerle yazacak. Bu algıyı yapanların da ne maksatla yaptıklarını da bilmiyorum. Köprülü kavşaklarımızın tümünde tüm çalışmalar fen kuralları açısından çok iyi ilerliyor. Şanlıurfa eski Şanlıurfa değil. Kimse bu milletin aklı ile oynayamaz" şeklinde konuştu.

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