Başkan Çiftçi'den çocuklara kutlama

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında geleceğin teminatı olan çocukların iyi bir eğitim alabilmelerinin önemine değindi.

Mesajında Başkan Nihat Çiftçi, “Çocuklarımızın güzel bir dünyada yaşaması en büyük dileğimiz ve Türkiye’miz çocuklarımız için güzel bir ülke. Fırsat eşitliği, eğitimi, tabiatı, insanı ile müthiş bir zenginliğimiz var. Bu güzel ülkenin geleceğini çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bizler de büyükleri olarak daha iyi çalışmamız gerekiyor. Onlara eğitimde yatırım yapmamız lazım. Türkiye’nin en genç iliyiz ve öğrenci sayımız 670 bin. Bu genç beyinleri geleceğe taşımak için beşeri kapasitemizi iyi kullanmamız lazım. Rabbim çocuklarımızı hepimize bağışlasın, her çocuğun güzel günlerini görmeyi anne ve babalarına nasip etsin. Çocuklarımızın kıymetini bilelim ve eğitimleri ile ilgilenerek bilinçli bir aile olalım. Bu ülkenin geleceği onlar ve bizlerde onlara güveniyoruz” diye konuştu.

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