Başkan Çiftçi: 13 ilçeye katı atık aktarma istasyonu kurduk

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ev hanımlarına yönelik 'sıfır atık' eğitim programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "13 ilçemizde katı atığı enerjiye dönüştüren Katı Atık Merkezlerimizi kurduk. Belediye olarak çok önemli adımlar attık" dedi.

Atık Getirme Merkezi (AGM) ile vatandaşların ve gelecek nesillerin çevreye duyarlı olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ev hanımlarına da çevre bilincini aşılamak adına 'Sıfır Atık' eğitim programı düzenledi. Programda atıkların çevreye büyük zarar verdiğini belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Sıfır Atık projesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde başlanılan bir projedir. Çok başarılı bir şekilde ülkemizde çevrenin korunmasına yönelik mükemmel proje hayat buldu. Dünya nüfusu hızla büyüyor ve bunun paralelinde çevreyi kirleten atıklarda ciddi anlamda artıyor. Bunun farkında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 'Ülkemizde bu atığı sıfıra nasıl indirebiliriz?' fikriyle çıkan bu yolculukta çok önemli adımlar atıldı" dedi.

Ev kadınlarına uyarıda bulunan Başkan Çiftçi, "Siz hanımların özellikle mutfakta kızartılan yağların çevreye bin yıllarca vermiş olduğu büyük bir zararı var. Evdeki plastik atıkların, kullanılmış pillerin çevreye, sağlığımıza büyük zararı var. Çocuklarımızın geleceğini hep birlikte inşa etmemiz lazım. Çocuklarımıza sadece zengin bir dünya bırakmak yetmiyor. Yaşanılabilir bir dünya bırakmak lazım. Çevreyi hep birlikte muhafaza etmemiz lazım. Bu proje bu anlamda çok kıymet arz ediyor. Şanlıurfa genelinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız hem halk sağlığını düşünen hem de çevreyi en doğru şekilde yönetmeye çalışıyor. Toplama merkezlerinde, belediyelerimizin hizmet binalarında, kamu kurum ve kuruluşların hizmet binalarında ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde okullarımızda bu proje hayat bulmaya başladı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Çiftçi, "Ayrıştırmış olduğunuz o katı atığın çöplerinin üniteleri ayrı ayrı değerlendiriliyor. Çevre, insan sağlığı ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmuş oluyor. Toplanan tüm atıklar bertaraf ediliyor. Geri dönüşümü olanlarda ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyor. 13 ilçemizde katı atığı enerjiye dönüştüren Katı Atık Merkezlerimizi kurduk. Belediye olarak çok önemli adımlar attık. Biz Katı Atık İstasyonlarımızla çöpleri orada depolamadan araçlarla merkeze aktarıyoruz. Kadınlarımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarındaki vatandaşlarımızla bu projeyi hep birlikte yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Program sonunda ev hanımlarına temizlik malzemeleri hediye edildi.

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