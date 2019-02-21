Başkan Çiftçi 11 Nisan Külliyesinde incelemede bulundu

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapı devam eden 11 Nisan Külliyesinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak projelendirilen 11 Nisan Külliye'sinin çalışmaları devam ediyor. İçerisinde İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi'nin de bulunacağı külliye 6 bin 360 metrekareden oluşurken Osmanlı Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılıyor. Ayrıca Cami içerisinde namazgah, mahfil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, Kur'an Kursları , taziye evleri, Diyanet yayın evi ile kütüphanesi, Diyanet işleri büroları, derslikler ve eğitim odaları bulunmaktadır. Sürdürülen çalışmaları yerinde incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 11 Nisan Külliyesi sona doğu yaklaşılıyor. İnce işleri yapılıyor, nakışlar işleniliyor. Tabi bir sanat eseri olarak yapılan bir proje gerek içerdiği sosyal alanlar, ilim merkezleri gerek ise avlusu, revakları, kümbetleri ve camii minareleri her şekli ile bir detay olduğu için Şanlıurfa taşları ile işleniliyor. Şanlıurfalı hemşerilerime belirtmek isterim ki bu bir sanat eseridir. Birçok proje hayata geçirdik ama 11 Nisan Külliyesi bizim için Osmanlı ve Selçuk’un bizlere bıraktığı o nakış ve motiflerin izlerini taşıyan bir sanat eseri olacak. Yüklenici firmamız son sürat bir şekilde tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor bizlerde bu gün bu çalışmaları yerinde denetledik. İnşallah çok yakın bir tarihte de bunun açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

'KULLİYENİN ÇELİK KÖPRÜ BAĞLANTILARI YAPILIYOR'

Külliyede asansörlerin de olacağını ifade eden Başkan, “Şanlıurfalı kardeşlerim merak etmesin ki burada çift taraflı bir asansör sistemi yaptık. Çünkü Külliye’nin alt kısmında bulunan ilim araştırma merkezi, taziye evi ve kütüphaneye ulaşım sağlanacak. Yine mevcuttaki yolu geçmek için yapımı devam eden çelik köprülerin her iki yanında yürüyen merdiven sistemi yapılacak, bu konuda kamuoyunda çıkan bilgi kirliğine mahal vermeyelim. Proje gerçekleştiği zaman ortaya çıkan çalışmayı hep birlikte göreceğiz. Hiç kimse merak etmesin ki yaşlısını, engellisini, erkek ve kadınları düşünerek yaptığımız bu proje tamamlandığında görülecektir. Emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum, bu bir ekip işidir” diye konuştu.

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