Başkan Çetin: Siyaset değil hizmet adamıyım

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıldır belediyeye siyaset sokmadığını belirterek, “Belediye başkanının görevi siyaset yapmak değil, hizmet üretmektir. Biz de belediyeyi bu anlayışla yönettik. Ben hangi görüye sahip olursa olsun Çukurova’da yaşayan herkesin başkanıyım. İkinci dönemde de aynı anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıldır siyasi görüş ayrımı yapmadan herkese eşit ve adaletli hizmet götürdüklerini söyledi.Belediyeevleri Mahallesi’ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Soner Çetin, törende vatandaşlara hitap etti. Çok fazla seçim merkezi açmak gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Başkan Çetin, “Önemli olan seçim merkezlerinde oturmak değil, çevresinde seçimle ilgili çalışma yapmasıdır. Çünkü ağaç dalıyla gürler. Örgütler, adaylar, yöneticiler sahada çalışma yapıyoruz. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Çünkü hepinizin belirli bir çevresi var. Çok çalışarak bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Ben tek başıma bir şey yapamam ama insanın sizin gibi yol arkadaşı olursa başarı gelir” dedi.SAVAŞA DEĞİL SEÇİME GİDİYORUZ31 Martta yerel seçim yapılacağını ve belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçileceğini hatırlatan Soner Çetin, “Ancak bu yerel seçime başka anlamlar yüklemeye çalışanlar var. Merak etmeyin ülkenin beka sorunu yok. Öyle bir sorun olsa en başta bu ülkeyi biz sahipleniriz. Bazılarını dinliyorum sanki seçime değil, savaşa gidiyoruz. Sanki belediye başkanı değil de savaşı yönetecek komutanı seçeceğiz” şeklinde konuştu.Başkan Soner Çetin, sadece kendisine oy veren değil herkesin başkanı olduğunu söyleyerek, yerel seçimlerde halkın partiye değil adaya göre tercih yaptığını kaydetti.

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