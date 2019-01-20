Başkan Çetin, Salbaş'ta

ADANA,()-ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı ve CHP'nin Çukurova Belediye Başkan Adayı Soner Çetin, köyden mahalleye dönüşen Salbaş'ın Kocatepe, Yeni, ve Esentepe mahallelerinde yaptığı toplantılarda halkın sorunlarını dinledi ve yaptığı hizmetlerle, yeni dönemde yapacağı projeleri anlattı.

Salbaş'ın Kocatepe, Yeni, ve Esentepe mahallelerinde 3 ayrı toplantı gerçekleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Sizlerin bu güzel desteği ve sevgisi bizlere enerji veriyor. Sizlerden aldığımız bu enerjiyi 5 yıl boyunca hizmetlerimiz için harcadık. Bir 5 yıl daha birlikte ilçemizi güzelleştirip, Türkiye'de örnek bir ilçe haline getireceğiz" dedi.



Çukurova Belediye Başkanı seçildiği gün, parti rozetini çıkarıp, belediye başkanı rozetini taktığını belirten Başkan Soner Çetin, "Elbette ben partimin bir neferiyim ve atadan, deden CHP'liyim. Ancak, ilçemizde hizmet yaparken, hangi mahalleden ne kadar oy almışız, bize kim oy vermiş kim vermemiş bunu hiçbir zaman gözetmedik. Köyden dönüşen küçük bir mahallemizde, bize 6 oy çıktı ama buraya da hizmetlerimizin tamamını götürdük. Salbaş'taki mahallelerimiz için göreve gelmeden önce verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdik. Hatta söz verdiğimizden fazlasını hayata geçirerek, sizlerin karşısına alnımız ak, başımız dik şekilde çıktık. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Burada gördüğüm kalabalık ve sevgi selini de, sizlerin bize bir teşekkürünüz olarak kabul ediyorum. Sizin bu desteğiniz olduğu sürece, biz daha büyük heyecanla ve şevkle sizler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Salbaş'ın mahallelerinde yaptığı toplantılarda, kalabalık toplantılar gerçekleştiren Başkan Çetin, halkın bu sevgi seli karşısında duygulandığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Sizin bu sevginiz ve desteğiniz karşısında hiçbir güç duramaz. Çukurova'yı geçen dönem tarihi bir oy oranı ile kazanmıştık. Bu seçimde de yüzde 70'lik oy oranını sizlerle birlikte yakalayıp, yeni bir tarih yazacağız" dedi. Başkan Çetin, konuşmasının ardından, Çukurova halkı için yaptırdığı bez torbaları, kadınlara dağıttı.

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