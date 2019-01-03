Başkan Çetin: Mevcut enflasyonun çok yüksek

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, enflasyonda aralık ayında kaydedilen düşüşün sevindirici olduğunu ancak mevcut enflasyonun çok yüksek olduğunu ve risklerin devam ettiğini kaydetti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonda yavaşlamanın ve aralık ayında kaydedilen düşüşün sevindirici olduğunu belirten Başkan Çetin, diğer taraftan mevcut enflasyonun çok yüksek olduğunu ve risklerin devam ettiğini kaydetti.

Aralık ayı enflasyonunun beklentiler doğrultusunda bir önceki aya göre düşüş gösterdiğini kaydeden Başkan Çetin, şunları kaydetti:

"2018 Aralık ayı enflasyonu TÜFE'de yüzde 0,40, yurtiçi ÜFE'de yüzde 2,22 düşüş göstermiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşmiştir. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüze 36,82 ile patlıcan, yüzde 32,97 ile salatalık ve yüzde 29,38 ile kabak olurken, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde 17,64 portakal, yüzde 12,80 ile domates olmuştur. Bir başka deyişle, en fazla fiyat dalgalanmasına tabi olan ürünler Antalya ürünleri olmuştur."

MOTORLU TAŞIT, AKARYAKIT VE GİYİM ENFLASYONU AŞAĞIYA ÇEKTİ

Aralık ayında TÜFE'de düşüşü motorlu taşıt ÖTV ve akaryakıt fiyat indirimleri ile giyimdeki indirimlerin sağladığına işaret eden Başkan Çetin, gıda fiyatlarında ise artışın devam ettiğini kaydetti. Yıllık enflasyondaki en fazla artışın yüzde 31,36 ile ev eşyası, yüzde 28,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 25,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiğine değinen Çetin, "Üretici fiyatlarında düşüş, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde indirim, petrol ve demir-çelik fiyatlarındaki düşüşün sonucudur" dedi.

DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ AMA ENFLASYON ÇOK YÜKSEK

Başkan Çetin, enflasyonda geçen ay başlayan yavaşlama ve aralık ayında kaydedilen düşüşün sevindirici olmakla birlikte, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durumda bu düzeyde enflasyonun çok yüksek kaldığını, risklerin devam ettiğini söyledi. Normal koşullar altında enflasyonun yılın son aylarında baz etkisiyle düşerek yüzde 17 düzeyine gerilemesi genel beklenti olduğunu vurgulayan Davut çetin, "Ancak önümüzdeki aylarda birçok faktör önemli olacaktır. Petrol fiyatı dolar bazında ekim ayından bugüne yüzde 35 düşmüştür, bu düşüş döviz kuruna bağlı olarak önümüzdeki aylarda yurtiçi enflasyonu da olumlu etkileyecektir" diye konuştu.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Çekirdek enflasyon oranlarının hafif gerileme göstermekle birlikte yüzde 20 düzeyinde kalması ve yılın ilk yarısında baz etkisinin enflasyonu yükseltici yönde olmasının ise olumsuz faktörler olduğuna değinen Çetin, şöyle konuştu:

"Döviz kurunun küresel gelişmelerle dalgalanacağı bir dönemde bulunmamız belirsizliği ve enflasyonu artırıcı rol oynayacaktır. İstihdam üzerindeki prim ve vergiler düşürülmediği için asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi de olumsuz olacaktır. Dolayısıyla henüz aşırı iyimserliğe kapılmamak gerekir. Bir başka önemli husus, enflasyonun toplu taşıma tarifelerinin ve ekmek fiyatının sabit tutulması, tütün gümrük vergisi indirimi, KDV ve ÖTV indirimleriyle baskılanmasıdır. Bu önlemlerin piyasanın işleyişini ve mali dengeleri bozmaması kadar, ne kadar sürdürülebileceği de önemli konudur."

'EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA İŞLETMELERİ ZORLUYOR'

Enflasyonun gelecek aylardaki seyri kadar ekonomideki yavaşlamanın da önemli olduğuna değinen Başkan Çetin, "Ekonomide durgunluk ve yüksek finansman maliyetleri karşısında fiyatlarını ve cirolarını artıramayan işletmelerin çok zorlandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle dış finansman kaynağı sağlanarak reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması önemli hale gelmektedir" dedi.

BATI AKDENİZ'DE ENFLASYON

Davut Çetin, Antalya, Burdur ve Isparta'nın yer aldığı Batı Akdeniz'de ise enflasyon TÜFE oranının, aylık yüzde -0,64, yıllık bazda yüzde 21,41 olarak gerçekleştiğini söyledi. Batı Akdeniz'de yıllık enflasyonun Türkiye ortalamasının 1,1 puan üzerinde olduğunu kaydeden Çetin, "26 bölge arasında aylık enflasyonda 22. sırada, yıllık enflasyonda ise 13.sırada yer alıyoruz" diye konuştu.

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