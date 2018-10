Başkan Çetin güneş doğmadan halkla buluşuyor

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, göreve geldiği günden bu yana yaptığı ilklerin arasında yer alan Sabah 06.00 toplantılarında vatandaşlarla buluştu.Mahfesığmaz ve Toros mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çetin, yaz nedeniyle ara verdiği toplantıların süreceğini belirtti. Çetin, "Halk gününe gidemese bile, halkımız 06.00'de uykusundan fedakarlık yaparak, beni bulup, sorunu anlatabilir. Tabi ki, kahvaltıları beklemenize gerek yok. Her cuma saat 14.00'te halk günü toplantımıza gelip, bizzat bana isteklerini iletebilirsiniz. Benle birlikte, bürokratlarımızın tamamı, halkla yüzyüze temas ediyoruz. Görüş ve düşüncelerini dinliyoruz. Halkın beklediği belediyecilik anlayışının bu olduğunu da, sizlere bakınca görüyorum. Geçenlerde de, çok izlenen ulusal bir televizyon kanalında çıktığım canlı yayında cep telefon numaramı verdim. 4 gün telefonum susmadı. Türkiye'nin her yerinden yurttaşlarımız bizi yakından takip ediyormuş, bunu da gördüm ve çok mutlu oldum. Demek ki, ne yaparsanız yapın, boşa gitmiyor” dedi.Bu toplantının amacının, belediyeye gelerek sorunlarını ve taleplerini iletemeyen halkla buluşmak olduğunu ifade eden Başkan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Halk günü toplantımız mesai saatlerinde olduğu için, mesaiden önce bu toplantımızı yapıyoruz ki, vatandaşlarımız işlerine gitmeden bize ulaşabilsinler. Halkımızın bize rahat ulaşması için, bununla da kalmıyor, sosyal medya toplantısı yapıp, halkımızdan gelen taleplere bizzat bilgisayar başında yanıt veriyor ve sorunlara çözüm üretiyoruz. Bir belediye başkanı bir kez, iki kez, hadi 3 kez seçilir. Biz 6 defa Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildik. Birbirinden farklı, bağımsız anket firmalarının yaptığı anketlerden 6 kez birinci çıktık. Bunun üzerine Posta Gazetesi'nin 28 yazarı, hizmetlerimizi yerinde görmek için Çukurova'ya geldiler. Türkiye'de ilkini gerçekleştirdiğimiz tüm eserlerimizi yerinde incelediler ve yaptığımız hizmetleri gazetelerinde sayfalarca yazdılar. Sosyal belediyecilik adına attığımız adımlar sadece projelerle değil hizmetlerle de çığır açtı. Bakanlıklara bağlı il müdürlüklerinin yetişemediği kurum ve kuruluşlarımıza da hizmet veriyoruz. Halkımızın tüm taleplerini yerine getirmenin huzuru içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz bize bu görevi verirken, güvenerek verdiğiniz oyların hakkını 4.5 yıldır yaptığımız hizmetlerle veriyoruz. Bunu da severek yapıyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Hayatınızın her alanında sizlere hizmet etmenin aşkıyla görevimizi 7/24 yapıyoruz.”

