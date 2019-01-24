Başkan Çetin'den poşet uyarısı

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemenin kamuoyu tarafından halen yeterince anlaşılamadığını, çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, ücretsiz veren iş yerlerine para cezası uygulanacağını kaydetti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirildiğini hatırlattı. İlgili düzenlemenin kamuoyu tarafından halen yeterince anlaşılamadığını ve konuyla ilgili ATSO'ya çok sayıda şikayet geldiğini belirten Başkan Çetin, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye 25 kuruş karşılığında verileceğini kaydetti. Davut Çetin, plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulanacağını söyledi.

KİŞİ BAŞI KULLANIM 40 ADET HEDEFİ

Uygulama ile ülke genelinde plastik poşet kullanımının azaltılmasının hedeflendiğini belirten Davut Çetin, "Yapılan düzenleme ile ülke genelinde yıllık kişi başı poşet kullanım adedinin 31 Aralık 2019'a kadar 90'ı, 31 Aralık 2025'e kadar ise 40'ı aşmayacak şekilde azaltılması hedefleniyor. Mevzuata göre, plastik poşetlerin ücretli olarak satışı, faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dâhil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda ve benzeri) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli hale gelmiş durumdadır. Üstelik bu poşetlerin tüketiciye ücretsiz temine imkân verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da izin verilmemektedir."

HER YIL FİYAT BELİRLENECEK

Davut Çetin, poşetlere uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonu'nun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirleneceğini ifade etti. 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere plastik poşetlere uygulanacak asgari ücretin adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olduğuna işaret eden Çetin, plastik poşet satışının yapıldığı işletmelere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi, poşetlerde barkod kullanılmasının zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

Yapılan düzenleme ile satışa tabi plastik poşetlerin atık azaltımını desteklemek amacıyla kalitelerinin de iyileştirilmesi hedeflendiğine işaret eden Davut Çetin, "Buna göre, ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanılacak ve plastik poşetlerin çift kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olması hükme bağlanmış durumda" dedi.

KAPSAM DIŞI OLAN ÜRÜNLER

Başkan Davut Çetin, kullanım alanları ve malzeme özellikleri bakımından kapsam dışında ve ücretlendirmeye tabi olmayan ürünleri ise şöyle sıraladı:

“Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadında küçük saplı/sapsız poşetler, plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler, yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostra ve benzeri), kargo poşetleri, gümrüksüz mağazadan alınan ürünler ile ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler, eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan çift kalınlığı 15 mikron ve altında olan 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadında küçük saplı/sapsız poşetler."

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere idari para cezası uygulanacağını belirten Davut Çetin, satış noktalarının, stoklarda bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışını 31 Mart 2019 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI