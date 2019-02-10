Başkan Çetin'den gençlere öğüt: Mutlaka sandığa gidin tercihinizi yapın

ADANA, () - ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ev ziyaretinde karşılaştığı gençlere, "Seçimler demokrasinin en temel unsurlarından biridir. Bu nedenle sandığa gitmeyi asla ihmal etmeyin. 31 Mart’ta sandığa giderek oyunuzu kullanın. Bizler her zaman gençlerin yanındayız ve onların her türlü önerilerine açığız” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çat kapı ev ziyaretleri yaptığı Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki bir evde ilk kez oy kullanacak 2 gençle sohbet etti. Soner Çetin, gençlere demokrasiye sahip çıkmaları ve mutlaka oy kullanması çağrısında bulundu. Seçimlerin, demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu anlatan Soner Çetin, “Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Sizin aydınlık düşünce yapınız ülkemizin geleceğini aydınlatacaktır. Sizlerin düşünceleri ve önerileri, bizler için çok önemli. Çukurova ilçesinde, 4 bin 670 gencimiz ilk kez oy kullanacak. Hepsinin oyuna talibiz. Tüm gençlere ulaşacağız ve kendimizi anlatacağız” dedi.

Zülal Çılga Öğür ve Berkay Samer de, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Soner Çetin’e teşekkür ederek, Çukurova Belediyesinden gençler olarak beklentilerini anlattılar, gençlerle ilgili hazırlanan projelerle ilgili sorular sordu.

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