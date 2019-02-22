Başkan Çetin'den esnaf ziyareti

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.Esnafın zor günler geçirdiğini dile getiren Başkan Çetin, sıkıntılı günlerin bir an önce atlatılmasını diledi. Ziyaretlerde 5 yılda yaptıklarını başlıklar halinde anlatan Başkan Çetin, önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri projelerle ilgili de bilgi verdi. Başkan Çetin, esnafın sıkıntılarını çok iyi bildiğini belirterek, Çukurova Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde ve yetkileri elverdiğince yanlarında olduğunu belirtti. Başkan Soner Çetin’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Süleyman Demirel Bulvarı esnafı da ekonomik krizden kaynaklı olarak işlerin durgunluğundan yakındı.

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