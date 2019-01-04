Başkan Çetin'den 5 Ocak mesajı

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, Adana’nın sömürgeci güçlerin işgalinden kurtarılışının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Adana’nın önemli yeri olduğunu ve bu nedenle haklı bir gurur yaşadıklarını ifade eden Başkan Soner Çetin, “Atalarımızın kanı ve canı pahasına kurtardığı Adana’ya bizlerin borcu var. Bize düşen güzel ve iyi bir Adana için el ele vermektir” dedi.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’nın sömürgeci güçlerin işgalinden kurtarılışının 97. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada şanlı kurtuluş mücadelesi ateşinin Adana’da yakılmış olmasının bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Adana’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki öneminin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’yı ziyaretinde ifade ettiği ‘’Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu güzel memlekette, Adana’da vücut bulmuştur” sözü ile onaylandığını hatırlatan Çetin, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Araştırmacı tarihçilerin de çeşitli vesilelerle ortaya koyduğu gibi Adana, Kurtuluş Savaşı fikrinin Büyük Önder Atatürk’te oluşmasını sağlamış ilk şehirdir. Bir şehir düşünün ki o şehir ülkede Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başlatılması için bir işaret fişeği olsun, o şehir için Büyük Kurtarıcı Atatürk, ‘Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da oluşmuştur’ desin. O şehrin kurtarılması için canını veren ecdadımızın anısı önünde saygıyla eğilmek yetmez, gençlere de ‘Geçmişi olmayanın geleceği olamaz’ sözünü hatırlatmalıyız. Dedelerimizin kanı ve canı pahasına kurtardığı Adana’ya bizlerin borcu var. Biz yöneticilere, ecdadımızın hayal ettiği güzel bir Adana için el ele, akıl akıla vermek düşer. Bizlere bu eşsiz vatanı canı pahasına emanet eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum."

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