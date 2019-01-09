Başkan Çetin'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kutlaması

ADANA'da önümüzdeki yerel seçimlerde partisinin adayı olarak gösterilen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının özgür olmadığı bir ülkede, toplumun da özgür olamayacağını kaydetti.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerin hayatın her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilendirmek adına önemli bir görevi üstlendiğini belirtti. Gazetecilerin bu mutlu gününün bayram havasında kutlanması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çetin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün birçok kurum tarafından kutlanmadığına işaret etti. Bu önemli günün, işsiz bırakılmış, mesleğini yapamaz hale gelmiş gazetecilere adandığına vurgu yapan Başkan Soner Çetin, gazeteciliğin, toplumun özgürlük simgesi olduğunu, gazetecilerin iş güvencesinin, toplumun haber alma özgürlüğünün teminatı olduğunu söyledi. Özgür, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çetin, "Gazetecilik özgür olmadıkça toplum da özgür olamaz. Tüm şartlara rağmen gazetecilik mesleğinden vazgeçmeyen, çalıştırılmayan ama meslek onurunu koruyan tüm çalışan gazetecileri saygıyla selamlıyorum" dedi.

'GAZETECİLER ÖZGÜR OLMALI'

Gazetecilerin özgür olması gerektiğini kaydeden Başkan Çetin, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Gazetecinin bağımsızlığı, toplumun gerçekleri öğrenme hakkının teminatıdır. Yıllar içinde oluşan gazetecilik mesleğinin etik değerleri, toplumun bilgi edinme hakkının teminatıdır. Altını bir kez daha çizmek gerekir ki, gazetecilik özgür olmadıkça toplum da özgür olamaz. Her ne pahasına olursa olsun, gazetecilikten vazgeçmeyen, çalıştırılmayan ama meslek onurunu koruyan tüm basın emekçilerinin bu mutlu gününü kutluyor ve saygıyla selamlıyorum."

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