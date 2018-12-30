Başkan Çetin: 5 yıl boyunca ektiğimiz tohumlar boy vermiş

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, 5 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği Halk Günleri'ni sürdürüyor.Birim müdürleri ile birlikte vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Soner Çetin, adaylığı açıklandığından beri her an sahada olduklarını ve halktan büyük bir destek gördüğünü vurguladı. Çetin; “Kimle kucaklaşıyorsak kimin elini sıkıyorsak, kimle selamlaşıyorsak; “Başkanım sonuna kadar arkandayız, seninleyiz” diyorlar. 5 yıl boyunca ektiğimiz tohumlar boy vermiş; ben bunu görüyorum. Bu benim için bir onur, şeref madalyası” dedi. Çetin, ikinci dönemde hayata geçirecekleri bazı projeleri de vatandaşlarla paylaştı.ÇEVRECİ, HALKA DOKUNAN YENİ PROJELER GELİYORİkinci dönemi ustalık dönemi olarak nitelendiren ve bu dönemde birçok projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin şöyle konuştu:“Birincisi; Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi. Bu projeyi inşallah biz tamamlayacağız. Hak sahipleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Projeye hız vererek alnımızın akıyla tamamlayacağız. İkincisi; Şambayat, Karahan ve Kabasakal bölgesi. 1995 yılından beri, tam 23 yıldan beri Adana’nın en büyük problemi imar sorunu. İmar sorunu çözülmediği için Adana’da ev fiyatları yükseldi. Orta halli bir ailenin konut edinmesi gün geçtikte zorlaştı. Oranın imar sorununu çözmeye çok az zaman kaldı. 6 aydan beri incelemede. Milli Emlak gerekli çalışmaları ve görüşmeleri yapıyor. Beraberce bu sorunu ortadan kaldıracağız. 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehiri orada oluşturmak da bu kardeşinize nasip olacak. Sorun çözülünce hemen orada alt yapı çalışmalarını ve yolları yapmaya başlayacağız. Son derece planlı, düzenli hayalimizdeki şehri oluşturmak da bize nasip olacak. Onun dışında arkadaşlarıma talimat verdim. Ne kadar yeşil alan varsa şu anda tespitini yapıyorlar. Bütün mahallelere sözüm olsun. Bir yerde boş bir alan varsa ve planda yeşil alan gözüküyorsa bilin ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde oraya mutlaka bir park yapılacak. Bunların birçoğu da temalı parklar olacak. Bir tane yeşil alan gözüküp de park olmayan yer kalmayacak. Bundan adınız gibi emin olun. Ve hayalimiz olan Kongre Merkezi. Adana’yı güzel bir kompleksle buluşturacağız. Aynı zamanda bir kültür merkezi de olacak güzel bir Kongre Merkezi yapacağız. Çevreci, halka dokunan, ihtiyaçlarınıza yanıt veren projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye’ye örnek gösterilen çalışmalarımız var. Nerede ihtiyaç varsa orada semt kreşi açmaya devam edeceğiz. Nerede ihtiyaç varsa orada Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, Emekli Dinlenme Evleri açmaya devam edeceğiz. Emin olun; ikinci dönemimiz çok daha güzel olacak.”

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