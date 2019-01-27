Başkan Çetin: 5 yıl bize ışık tuttunuz

ADANA, () - ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yılın son danışma kurulunu gerçekleştirdi.

Yoğun katılımın yaşandığı kurulda konuşan Başkan Soner Çetin, "5 yıldan bu yana siz değerli danışma kurulu üyelerimizin ortaya koyduğu projeler, eleştiri ve istekler bize ışık tuttu" dedi.

5 yıllık görevi süresince, ortaya konulan projelerin tamamına yakınını hayata geçirdiğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin şöyle konuştu:

"5 yıldan beri uygulamaya koyduğumuz projelerde, sizin ışığınız, önerileriniz bize ilham veriyor. Her zaman söylüyorum, bizim ve çalıştığımız arkadaşlarımızın her şeyi bilebilmesi mümkün değil. Sizler, kendi alanlarında, mesleklerinde, Adana'nın sivil toplum kuruluşlarını temsil eden başkanlarısınız. Bundan sonraki dönemde de, sizin eleştirilerinize düşüncelerinize ihtiyacımız var. İyi niyetle yola çıktığımızı devam ettiğimizi biliyorsunuz. Sizlerin desteği ve yol göstermesiyle, yanlışlıkları ortadan kaldırıp, birlikte güzel işler yapacağız. Siz değerli danışma kurulu üyelerimizden, Çukurova için olması gerekenler, ne tür projeleri hayata geçirmemizi istiyorsanız, sizden proje desteği rica ediyorum. Mutlaka kendi çalışmalarınız vardır. Hoşunuza giden projeler vardır. Bu projeleri doküman haline getirip, bize ulaştırılmasını sağlarsanız, projelerimiz arasında görmek isteriz. Sizin düşünceleriniz projelerimize renk katacaktır."



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