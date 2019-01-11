Başkan Çerçioğlu ve CHP'li Vekil Sancar halkın nabzını tuttu

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la birlikte esnaf, vatandaş, sivil toplum örgütü temsilcileri ve meslek örgütleriyle görüşüp sıkıntılarını dinledi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile birlikte ziyaretlerde bulunan Sancar, kent halkıyla bir dizi görüşme gerçekleştirerek, dertlerini dinledi. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan adayı Fatih Atay, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin de ziyaretlere eşlik etti.

CHP Milletvekili Sancar, "Ege Bölgesi'nin incisi güzel Aydın'da esnafın ve işadamlarının ekonomik sıkıntılarını anlayabilmek ve bunlarla ilgili çözüm önerilerimizi sunmak için bir ziyaret gerçekleştiriyoruz" dedi. Başkan Çerçioğlu ise, "Ekonomi gündemli görüşmelerimizde sivil toplum ve meslek örgütlerimizin görüşlerini dinledik. Esnafımızın ve iş insanlarımızın ülke ekonomimizin zor günlerden geçtiği şu günlerde, yanlarında olduğumuzu ve yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik" dedi.

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