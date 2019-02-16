Başkan Çerçioğlu seçim ofisi açtı

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Umurlu Mahallesi'nde seçim ofisi açılışı yaptı.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Fatih Atay ile Efeler ilçesinin Umurlu Mahallesi'nde seçim ofisi açtı. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da açılışa katıldı. Açılışta konuşan CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Çerçioğlu'nun hizmet ve yatırımlarının ülkede ses getirdiğini söyledi, komşu bir ilin milletvekili olarak Aydın'ın bu başarısının tüm Türkiye'de konuşulması sebebiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Umurlu'ya yapılan yatırımlara değindi. Başkan Çerçioğlu, sosyal belediyecilik vurgusu yaparak, "Ben fakir fukaranın, garip gurebanın yanında oldum. Nerede bir vatandaşımızın ihtiyacı varsa ben orada oldum. Bundan sonra da Fatih Atay ile birlikte çalışacağız. Umurlu'da çiftçilerimizin ürünleri ağaçta kalmış ve bizi aradılar. 'Başkanım ürünlerimizi alır mısınız' dediler. Vatandaş borç harç içerisinde. Tabii alırız dedik. Üreticimiz zarar etmesin diye aldık ve fakir fukaraya dağıttık. Şimdi bize 'Neden böyle yapıyorsun, neden sosyal belediyecilik yapıyorsun' diyorlar. Elbette yapacağız" dedi.

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