Başkan Çerçioğlu'ndan Gözpınar'a ziyaret

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın genelini gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun son adresi, Efeler ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi oldu. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay ve CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Çerçioğlu'na eşlik etti. Başkan Çerçioğlu'na, mahalleli kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kadınlar, mahallenin girişinde karşıladıkları Çerçioğlu'na, evlerinde yetiştirdikleri çiçeklerden bir buket ve yazma hediye etti. Kendisini köy kahvehanesinde misafir eden kadınlarla birlikte oturan Çerçioğlu, "Kadınlarımızın Aydın'da yapacağı daha çok iş var. Kadınlarımızın desteğiyle, Aydın'a daha uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğiz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu. Mahalleden askere gidecek 7 gence ise hayırlı teskereler diledi. Mahallelilerle sohbet eden Çerçioğlu, vatandaşların 'Sarı Civciv' denilen otobüs taleplerinin de hemen yerine getirileceğini söyledi. Vatandaşlar, mahallerine verilen hizmetler ve yapılmaya başlanan yol için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN, ()

FOTOĞRAFLI