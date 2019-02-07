Başkan Çerçioğlu'ndan Çine'de seçim bürosu açılışı

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in seçim bürosunun açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Çine'ye geldi. Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Çinelilerin ilgi gösterdiği Başkan Çerçioğlu'na; Enver Salih Dinçer'in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, İYİ Parti Çine İlçe Başkanı Derya Karaca, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları da eşlik etti. Halka desteği için teşekkür eden Çerçioğlu, "Çine'ye 65 milyon liralık yatırım yaptık. Çine'de girmediğimiz, yatırım yapmadığımız mahalle kalmadı. Ege Et'le Çineli üreticimizin elinden tuttuk. Sizler istediniz otogarımızı, düğün salonumuzu yaptık. Vatandaşlarımız, Kalabak Mahallesi'ne köprü istedi, hemen yerine getirdik" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, Mutaflar Mahallesi'ndeki kadın üreticileri desteklediklerini de belirterek, her zaman kadınları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Çine'de 300 kilometre yol yapıldığının altını çizen Çerçioğlu, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) de 118 kilometre hat çalışması yaptığını söyledi. Başkan Çerçioğlu, Başkan Dinçer'le gelecek dönemde de Çine'ye yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti.

Seçim Bürosunun açılışı, Başkan Çerçioğlu, Enver Salih Dinçer, Ali Çankır, Tayfun Şahin ve Derya Karaca tarafından yapıldı.

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