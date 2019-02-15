Başkan Çerçioğlu, Nazilli'de Özcan ile seçim bürosunu açtı

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın kentteki büyükşehir adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu, ittifakın Nazilli Belediye Başkan adayı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan ile birlikte seçim bürosu açılışı yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Nazilli'ye geldi. Millet İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan'ın Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosu açılışını birlikte yaptı. Seçim bürosu açılışına, 1000'den fazla vatandaş katıldı. Açılışta konuşan, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'a seslenen Çerçioğlu, "Bakın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, bizim Aydın'da yaptığımız hizmetleri küçümsüyor. Sayın Savaş, sen garip gurebanın halinden ne anlarsın. Biz Nazilli'ye 5 yılda 74 milyon liralık yatırım yaptık. ASKİ Çok Amaçlı Hizmet Binası, Fen İşleri olarak yol ekibimiz, 275 kilometre yol yaptı. Nazilli'nin en büyük sorunu altyapı sorunuydu. Biz kolları sıvadık. İlk önce altyapı sorununu çözdük. ASKİ olarak 165 kilometre hat çalışması yaptık. Nazilli'ye 5 yılda hiç kimse böyle bir yatırım yapmadı. Zaten sizler biliyorsunuz ama bilmeyenlere hatırlatıyorum" dedi. Başkan Çerçioğlu, Nazilli'ye yapacakları yatırımlardan da bahsetti. Ayrıca Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan da konuşma yaptı.

Açılışa ise CHP İl Başkanı Ali Çankır, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural ve Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya da katıldı.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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