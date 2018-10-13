Başkan Çerçioğlu'na SODEM'den 'Tarım' ödülü

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin ildeki yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiği 'Yerel Tohum Projesi', Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ödüle değer görüldü.

Seçici kurul tarafından değerlendirilen ve ilki 2016'da yapılan Yerel Yönetim Ödülleri'nin ikincisi Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. CHP'li belediyelerin başarılı projelerinin açıklandığı, başarılı projeleri uygulayan belediye başkanlarının ödüllendirildiği SODEM Ödülleri seçici kurulunda; Ateş İlyas Başsoy, Cem Seymen, Ercan Karakaş, Dr. Erdal Atabek, Faruk Göksu, Fikret Toksöz, Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İbrahim Betil, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur, Prof. Dr. Murat Barkan, Kadri Gürsel, Pınar Türenç, Rıdvan Budak, Selami Öztürk, Seyit Torun, Sunay Akın ve Şafak Pavey yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ildeki yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirdiği 'Yerel Tohum Projesi' ödüle değer görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tarım' alalında verilen ödülü alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Aydın'da tarım ve hayvancılığı geliştirecek birçok projeye daha imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

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