Başkan Çerçioğlu'dan Bağarası esnafına ziyaret

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, pazar ziyaretlerini Söke Bağarası'yla sürdürdü.

Bağarası'nda pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Çerçioğlu, partisinin Söke Belediye Başkan adayı Levent Tuncel'e destek verdi. Başkan Çerçioğlu ve Levent Tuncel'in yanı sıra ziyarete; CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya da eşlik etti. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Çerçioğlu, pazarcı esnafıyla sohbet edip, hayırlı işler diledi. Başkan Çerçioğlu, "Bağarası'na ve Söke'ye yatırımlarımız, Levent Başkan'la önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek. Bağarası'nın altyapısını yeniliyoruz. Yaklaşık 10 milyon liralık yatırım yaptığımız hattın yüzde 85'ini bitirdik. Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışarak çalışmalarını kısa bir sürede bitirecek. Bundan sonra Bağarası'nda uzun zaman altyapı sorunu yaşanmayacak" dedi.

Öğle yemeğinde kendisini sofraya buyur eden bir esnafın teklifini kırmayan Çerçioğlu ve Tuncel, esnafın ailesiyle birlikte yemek yedi. Başkan Çerçioğlu, aileye davetleri için teşekkür edip hayırlı işler diledi.

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