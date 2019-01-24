Başkan Çerçioğlu, Çineli kadınlarla buluştu

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'deki kadınlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilerek Çine halkının hizmetine sunulan 'Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine Düğün Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, burada ilçedeki kadınlarla buluştu. CHP Çine Belediye Başkanı ve başkan adayı Enver Salih Dinçer, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Çine İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Kırmızıgül ve CHP Çine Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç da etkinliğe katıldı.

Yoğun katılım ve destek için teşekkür eden, kadınların siyasetteki öneminden bahseden Başkan Çerçioğlu, "Ben de sizin gibi bir anneyim. Benim de iki çocuğum var. Bizler çocuklarımız için, yarınlarımız için, geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Daha güzel bir Aydın daha güzel bir Çine için büyük mücadeleler veriyoruz. Çocuklarımız için, kadınlarımız için, yarınlarımız için 2019'u kadın ve çocuk yılı olarak ilan ediyorum. Kadınlarımız, çocuklarımız için yeni dönemde Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer ile birlikte önemli projeler gerçekleştireceğiz" dedi.

Kadınların fotoğraf çektirmek için yarıştığı Başkan Çerçioğlu, onlarla birlikte zeybek oe oynadı, gösterilen ilgiye teşekkür etti.

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