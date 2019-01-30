Başkan Çerçioğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Ticaret Borsası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na; Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay da eşlik etti. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'un yanı sıra Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdem ve Aydın Ticaret Borsası meclis üyeleri de ziyarette yer aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna devam edilen Aydın Tekstil Alanı'ndaki fuar alanıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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