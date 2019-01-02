Başkan Çerçi'ye yılın belediye başkanı ödülü

MANİSA'nın Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nce yılın belediye başkanı seçildi.

Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, vatandaşla yıkın ilişkiyi hedef alan 'Gönül Belediyeciliği Projesi' ile Türkiye'de yılın belediye başkanı seçildiğini açıkladı. Yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Çerçi, ilçenin bugününü düzenledikleri gibi gelecek 50 yılını da tasarladıklarını belirterek, sosyal projeleri ön planda tuttuklarını kaydetti.

Başkan Çerçi'ye ödülünün bu ay içinde verileceği belirtildi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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