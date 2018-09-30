Başkan Cengiz'den Türk- Rus ticaret vurgusu

ANTALYA, () - TÜM Türkiye İlerleme Gençlik Forumu, Gençlik ve Girişimcilik Konferansı'na katılan Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Mustafa Cengiz, Türk-Rus genç iş insanları arasında ticaretin geliştirilmesine ilişkin sunum yaptı.

TÜM Türkiye İlerleme Gençlik Forumu, Gençlik ve Girişimcilik Konferansı Antalya'da düzenlendi. Kundu turizm bölgesindeki Kremlin Palace Hotel'de düzenlenen konferansa, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra Türk ve Rus genç iş insanları katıldı. ANTGİAD Başkanı Cengiz, konferansta Türk- Rus ilişkilerine ilişkin sunum yaptı.

İLİŞKİLER NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye ve Rusya'nın siyasi ilişkilerinin başlangıç sürecine değinen Başkan Cengiz, "İlişkilerin başlama yerine ve tarihine açıklık getiren, tam anlamıyla kabul gören ortak bir görüş bulamıyoruz. Bu konuda Türk ve Rus tarihçiler tam bir uzlaşma içinde değil. Ancak herkesin uzlaştığı bir nokta var. Türk tarihini Ruslar olmadan, Rus tarihini de Türkler olmadan anlatmak hiçbir anlam ifade etmez" dedi.

GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İki ülke halkı arasındaki sosyal ilişkilerin temelinin ise 20. yüzyılın başlarında atıldığına değinen Mustafa Cengiz, Rusya ve Türkiye'nin Avrasya'nın iki büyük gücü olduğunu kaydetti. Bu iki gücün geçmişte olduğu gibi güçlerini birbiriyle çatışmaya, menfi bir rekabete kanalize etmeleri durumunda büyüme potansiyellerini heba edeceğini vurgulayan Başkan Cengiz, "Böyle bir durum son 10 yıldaki askeri, ekonomik ve politik kazanımların kaybedilmesine neden olacaktır. Bu durum bölgemizde ancak başka küresel aktörlerin yükselişini ve nispeten güçlenmesine neden olur" diye konuştu.

'DOSTLUĞUN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ'

Bugün Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun, Avrupa siyasal tarihinde büyük güç olmuş iki eski imparatorluğun varisleri olarak, Avrasya jeopolitiğinde Tuna-Karadeniz-Hazar Denizi üçgeninde güçler dengesini şekillendiren aktörler olduğuna değinen Mustafa Cengiz, "Biz genç girişimciler olarak en başta dostluğun önemi ve kıymetini bilmeliyiz. Türk ve Rus gençleri için büyük bir kazanç olacaktır. Bu konuda en önemli düzey, üniversite öğrencileri ve gençler arasındaki ilişki düzeyidir. Her iki taraftan öğrenci sayısının artırılması gerekmektedir" dedi.

BEYİN GÖÇÜ DURDURULMALI

Bölgesel olarak genç ticaretin artırılması ve beyin göçünün Türk-Rus coğrafyası dışına kaçmasını önlemek maksadıyla karşılıklı 'Start up vizesi'nin hayata geçirilmesi gerektiğine değinen Başkan Cengiz, "Bu tip bir vize programı ile temel olarak karşılıklı ülke gençlerine girişimcilik, oturma ve çalışma izni için fırsat sağlanmalıdır. Girişimcilerin 'start up'larını kurduktan sonra aldıkları bu oturma izni ile işlerini karşı ülkeye yerleşip geliştirme fırsatı bulması ise programın en ilgi çekici özelliklerinden. Türk misafirperverliğimizle Rus dostlarımızla her zaman karşılıklı işbirliğine hazırız" diye konuştu.

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