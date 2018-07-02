Başkan Çelik,festival ağası oldu

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Akkışla’da yapılan Akkışla Türkmenleri Geleneksel yeni yoğurt bayramı ve kilim festivaline katıldı. Festivalde yaptığı konuşmada makamlarda oturup şehri yönetmediklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, her zaman halkın içinde olduklarını söyledi.

Akkışla Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis,Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Üsküdar yaylasında yapılan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’nin ağası seçildi. Başkan Çelik’e ağalık kıyafet giydirildi. İlçelerde yapılan festival ve şenlikleri çok önemsediğini ve Akkışla’daki festivale geçen yıl da katıldığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, Anadolu’nun her yöresinde ve şehrimizin her ilçesinde, bizi biz yapan değerlerin etrafında bir ve beraber olduğumuzu vurguladı.

Üsküdar Yaylası’nda Akkışlalılarla kol kola, omuz omuza olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Rabiamız belli. Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Millet. Rabiamızdaki değerlere, inandığımız değerlere ihanet etmeyen herkesin başımızın üstünde yeri var” dedi.

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