Başkan Çelikcan: 5 Ocak Adana'nın onur ve gurur günüdür

ADANA'nın Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda Adanalıların kurtuluş gününü kutladı.Başkan Çelikcan'ın mesajı şöyle:"5 Ocak Adana'nın onur ve gurur günüdür. Şanlı tarihimizde nice zaferler kazanmış bir milletin evlatları olarak Milli Mücadele ve Adana'mızın kurtuluş hareketini büyük bir gururla anmaktayız. Onların bu büyük mücadelesi gelecek nesillerimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.Adana 5 Ocak 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu. Kurtuluş Mücadelesinde şehit düşen yüz binlerce şehidimizi ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.Yaşadığımız bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz."

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