Başkan Çelikcan: Yeni yılda huzur ve mutluluk diliyorum

Çelikcan mesajında şöyle devam etti:
"Dünyada ve bölgede yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulup, bütün insanların barış ve huzur içerisinde yaşaması en büyük dileğimizdir. Yeni yılın ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2019 yılında tüm insanların kavgadan uzak birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşaması en büyük dileğimdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, tüm halkımızın ve değerli Yüreğirli hemşerilerimin yeni yılını içtenlikle kutluyor, sağlık, mutluluk, esenlik ve başarı dolu nice yıllar diliyorum."
FOTOĞRAFLI