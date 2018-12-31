Başkan Çelikcan Şehir Hastanesi'nde yılın ilk bebeğini karşılayacak

ADANA'nın Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk bebeğine ''Yüreğir'e Hoş Geldin'' bebek diyecek.Adana Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini karşılayacak olan Başkan Çelikcan yeni doğum yapan annelere kaynar dağıtıp hediye verecek. Hasta ziyareti gerçekleştirecek ve gül dağıtarak hastalara moral verecek. Yüreğir'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uyguladıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ''Hoş Geldin Bebek Projesi ile bugüne kadar 20 binden bebeğimizi evinde ziyaret edip anne sütünün önemini anlatan broşürler dağıtıp annelere faydalı bilgiler sunduk. Hediyeler verdik. Ailelerin bilinçlenmesine yardımcı oluyoruz.Bunun yanı sıra her yılbaşında Yüreğir'deki hastanelerde doğan ilk bebeği de karşılıyoruz. Eski bir gelenek olan ve annelere şifa veren kaynar şerbeti dağıtıyoruz'' diye konuştu.

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