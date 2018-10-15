Başkan Çelikcan: Festival Adana'mızın tanıtımına olumlu katkı sağladı

ADANA,() - ADANA'da merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Lezzet Festivali’nin kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti.

Lezzet festivalinde Yüreğir Belediyesi çadırının da büyük ilgi gördüğünü belirten Çelikcan, burada vatandaşlara ikram ettikleri karpuz pekmezi, karpuz reçeli ve karpuz sirkesinin beğenildiğini belirtti. Başkan Çelikcan, ''Adana mutfağının gizli kalmış lezzetleri tüm dünyaya tanıtılarak, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizme de olumlu katkı sağladı. Adana'nın ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelinin harekete geçirilmesine vesile olmuştur. Festival dolayısıyla Adana'mıza gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp yolcu ettik. Hizmete açılan kültürevlerimizin deneysel mutfağında üretilen karpuz pekmezimiz katılımcıların büyük beğenisi ile karşılaştı. Bizler, Yüreğir Belediyesi olarak kültürevlerinde verilen aşçılık kurslarımızla gastronomi alanına yeni bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Adana'mızın tanıtımına olumlu katkı sağlayan bu festivale emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



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