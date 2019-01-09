Başkan Çelikcan'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

ADANA'nın Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, medyanın kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirip vatandaşların haber alma hakkının korunmasının demokrasinin işlerliği açısından çok önemli olduğunu söyledi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan, gazetecilerin gününü kutladı. Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracının yazılı ve görsel basın olduğunu belirterek, "Denetleyici güç olarak da bilinen gazetecilik, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. 10 Ocak, basın çalışanlarının sosyal haklarını sağlayan 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana ülkemizde 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır'' dedi.Medyanın, meslek ilkelerini ve milletin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirerek görevini en güzel şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, "Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı yazılı ve görsel basınımızdır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla kamuoyuna, ülke ve dünya gerçeklerinin aktarılmasının yanında, farklı görüşlerin de seslendirilmesine imkân sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Kamuoyunu aydınlatmak adına büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlarımızın gününü kutluyorum'' diye konuştu.

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