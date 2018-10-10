Başkan Çelikcan: Bölgemizde önemli bir eksikliği giderdik

ADANA'da Yüreğir Belediyesinin hizmete açtığı 'Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi' öğrencilerin okul dışı öğrenme süreçlerine katkı sağlıyor.Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi'ni yeni alınan cihazlarla güçlendirilirken Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Yüreğir Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol kapsamında Adana'daki tüm öğrenciler Yüreğir Belediyesi Bilim Merkezi'nden ücretsiz faydalanıyor. Bilim Merkezimizi gezmek isteyen tüm okullarımıza araç imkanı da sunuyoruz. Okullarından alınıp tekrar okullarına bırakılıyor"dedi.Adana’da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çelikcan, "Bölgemizde eksikliğini gördüğümüz önemli bir eseri Adana’ya kazandırdık. Bütün vatandaşlarımız Temalı Çocuk Oyun Alanları, Planeteryum, Diyarama, Müze, Bilim Merkezi Deney İstasyonları, Gezegenevi Ve Robot Atölyesini ücretsiz gezebiliyorlar" diye konuştu.

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