Başkan Çelik: “Ziyaretçi sayısını iki kat artırdık”

KAYSERİ, () - DÜNYANIN tanıdığı kış sporları merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı çok sayıda kayak severi ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen ve eşler arasında gerçekleşen “Artık Çekilmez Oldun” adlı Kızak Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Vali Şehmus Günaydın, Başkan Mustafa Çelik ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes’in gerek yurt içi gerekse yurt dışından çok sayıda ziyaretçisi olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan charter seferlerle turistlerin geldiğini de hatırlatan Başkan Çelik, “Burada yaptığımız tesislerin şehir ekonomisine katkı verdiğini görmek bizi mutlu ediyor. İki yıldır yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ziyaretçi sayısını iki mislinden fazla artırdık ve artırmaya da devam ediyoruz. Bu durum şehrin ekonomik hayatına da canlılık getiriyor” dedi.

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