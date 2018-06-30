Başkan Çelik Yeşilhisar’da birlik ve beraberlik mesajı verdi

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar Kayısı Festivali’ne katılarak birlik beraberlik mesajları verdi. İlçelere verdikleri önemden de bahseden Başkan Çelik, Büyükşehir’in gücünü ilçeler için kullandıklarını kaydetti.

Yeşilhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kültür ve Kayısı Festivali, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kadın ve Gençlik Merkezi’nin yanında yapıldı. Festivale çok sayıda Yeşilhisarlı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik festivalde yaptığı konuşmada "Ben de zamanım elverdiğince tüm ilçelerimizdeki festivallere katılmaya, hemşehrilerimle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Çünkü, bu tür organizasyonlarda sağlanan birlik beraberliği önemsiyorum. Bakınız, bir seçimden yeni çıktık. Burada farklı siyasi görüşlerden hemşehrilerim var. Hafta sonu sandığa gittiniz ve farklı değerlendirmeler yaparak oylarınızı kullandınız. Ama bugün ortak bir değer için buradayız. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Yeşilhisar’ız. Biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye’yiz. Bizim için asıl olan bu” dedi.

“YEŞİLHİSAR’A 40 MİLYON TL’LİK YATIRIM”

Tüm ilçeleri olduğu gibi Yeşilhisar’ı da sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, her geldiğinde ilçeyle ilgili değerlendirmeler yaptığını, ihtiyaçları tespit ettiğini ve talepleri karşılamak için de çalıştıklarını kaydetti. İlçelere ne kadar çok kıymet verdiğini herkesin bildiğini de dile getiren Başkan Çelik, “Göreve geldiğim ilk günlerde de söylediğim gibi biz hemşehrilerimizi doğdukları yerde doyuralım, mutlu oldukları yerde yaşatalım istiyoruz. Bu sözümüz slogan olmaktan çıktı ve eyleme dönüştü. Yeşilhisar’a ne kadar çok yatırım yaptığımızın, her ihtiyacını gidermek için canla başla çalıştığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Büyükşehir’in gücünü ve imkanlarını tüm ilçelerimizle birlikte Yeşilhisar’ımız için de kullanmaya devam ediyoruz. Sadece Yeşilhisar için 40 milyon TL yatırım yaptık. Avrupa’da birçok ilçede olmayan modernlikte ve güzellikte bir ilçe ortaya çıktı” diye konuştu.

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