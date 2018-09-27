Başkan Çelik'ten yeni rektörlere ziyaret

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’ne atamaları yapılan yeni rektörlere iade-i ziyarette bulundu. Başkan Çelik, şehrin akademik seviyesini de yükseltmek için üniversitelerimizle birlikte elbirliği ile çalışacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk ziyaretini Erciyes Üniversitesi’ne yaptı. Başkan Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış ile bir süre görüşerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanının atamasıyla çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Elimizden geleni yaparak üniversitemizi daha yükseklere çıkarmaya çalışacağız. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Her zaman desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de üniversitemiz için şehrimiz için birlikte çalışacaklarını ifade ederek, “Üniversiteler bir şehrin gelişmesi için en önemli unsurlar. İş alemi ile bilinen şehrimizin akademik seviyesini de üst seviyelere getireceğiz. Şehrimizdeki uyum kültürünün bir ayağı da akademik çevre. İnşallah şehrimiz için değer üretecek her konuda birlikte çalışacağız” diye konuştu. Çelik, daha sonra Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti. Başkan Çelik, Prof. Dr. Karamustafa’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Kayseri Üniversitesini, Erciyes Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitesi yapmak için çalışacaklarını belirterek, “Kayseri halkı ile entegre olmuş, uygulamalı bilimler ve akademik anlamda bu şehre katkı sağlayan bir üniversite için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

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