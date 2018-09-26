Başkan Çelik'ten vatandaşa ev ziyareti

MANİSA'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ev ziyaretleri kapsamında, Sarıkaya ve Göktoprak ailelerini ziyaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ev ziyaretleriyle de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son alarak kent sakini Sarıkaya ve Göktoprak ailelerinin misafiri olan Başkan Çelik, her iki ailenin bebekleriyle yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana her zaman Şehzadeler halkıyla iç içe olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Yoğun çalışma temposu içinde adeta bir dinlenme molası oluyor, mutlu oluyoruz. Biz çalıştıkça kendimizi dinlenmiş hissediyoruz" dedi.

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