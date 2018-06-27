Başkan Çelik'ten Develi Belediyesi esnafına ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi’de esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaptığı incelemelerin ardından esnafları ziyaret ederek, “Hayırlı işler” temennisinde bulundu. Başkan Çelik’in esnaf ziyaretine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı da ziyaret etti. Ziyarette ilçede yapılan yatırımlarla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, “Develi’ye ne zaman gelsek halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgi alakanın bir nedeni de belediyemizin yaptığı çalışmalar. İlçe belediyemiz o kadar güzel çalışma yapmış ki Develi’yi batıdaki birçok ilden dahi daha konforlu bir yer haline getirmiş. Develi, caddeleri, yeşil dokusu ve sosyal dokusu ile batıdaki birçok ille yarışır hale gelmiş. Burada zaten Büyükşehir ve ilçe belediyemiz birlikte hizmet ediyoruz. Kol kola vererek bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmet ettiğimiz hemşehrilerimizin mutluluğunu görünce şevkle çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

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