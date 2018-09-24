Başkan Çelik Taşhan'da kazı çalışmalarını inceledi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Taşhan’da yapılan kazı çalışmalarını yakından takip ederek, incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Taşhan’da doğa tarihine ışık tutacak 8 milyon yıllık fosillerin bulunduğu kazı çalışmalarını yakından izlemeye devam ediyor. Kazı çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret eden Başkan Çelik, incelemeleri sırasında Taşhanlı Suat Soydan'ın evine misafir oldu. Başkan Mustafa Çelik, aile bireyleri ve komşularıyla bir süre oturdu ve sohbet etti.

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