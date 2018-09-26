Başkan Çelik: 'Şehre fayda sağlayanların yanındayız'

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı dernek ve vakıf yöneticileri ile eğitimci ve muhtarları kabul etti. Sivil toplum örgütlerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şehre fayda sağlayan herkesin yanındayız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarları kabul etti. Program kapsamında Ensar Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Hüseyin Okandan, Adana Kayserililer Derneği Başkanı Uğur Büyükkantarcı, Kayseri Gör-Bir Derneği Başkanı Uğur Fidancı, Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Necati Arıcı, Pınarbaşı Yukarıborandere Mahallesi ve Seyrani Mahallesi Muhtarları, Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ümmet Ekici ve birlik üyeleri, Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Vakıf ve derneklerde çalışmanın gönül işi olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Bu görevlerin mükafatını rabbim verecektir. Her zaman söylediğimiz gibi gönüllü kültür teşekkülleri ve sivil toplum örgütlerinin bu şehre saylayacağı faydalar için hep yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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