Başkan Çelik, Pınarbaşı ve Sarız Sosyal Yaşam Merkezlerinde incelemelerde bulundu

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerde yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Başkan Çelik, yapımı tamamlanan Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi ile geçen yıl hizmete açılan Sarız Sosyal Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da yer aldığı ziyarette, ilçedeki yatırımları inceleyen Çelik, sosyal yaşam merkezlerini gezdi. İlçelere yatırıma önem verdiklerini belirten Başkan Çelik, "Sosyal yaşam merkezi Pınarbaşı halkına hayırlı olsun" dedi. Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi 3 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. Sosyal Yaşam Merkezi’nde 600 metrekarelik çok amaçlı salon, 130 metrekarelik konferans salonu, 150 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzu, iki adet fitness salonu, bayanlar lokali, kreş ve KAYMEK kurslarının verilebileceği beş adet atölye bulunuyor.

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